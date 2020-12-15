Для их задержания проводили полицейскую спецоперацию.

В Киеве группа злоумышленников похитила пожилую женщину для вероятного завладения ее жильем.

Детали инцидента рассказали в патрульной полиции столицы.

Накануне копы получили сообщение следующего содержания: "Похитили бабушку, возможно хотят отобрать ее квартиру". Впоследствии стало известно, что заявительница приехала навестить свою бабушку в ее квартире на улице Щербаковского, но та дома была не одна. Незнакомцы, которые были рядом, заявили, что собираются снимать это жилье, и быстро вывели хозяйку на улицу, посадили в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Женщина сообщила в полицию о похищении родственницы. В городе был введен план "Перехват" и через некоторое время автомобиль с предполагаемыми угонщиками был остановлен.

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"В салоне находились четыре человека и напуганная 78-летняя женщина. Инспекторы задержали предполагаемых преступников и вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции", - рассказали в полиции.

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Автор: Юрий Годован