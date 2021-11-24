Движение трамваев остановлено.

В Киеве, на улице Кирилловской, женщина погибла в результате наезда трамвая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции города Киева.

"Там трамвай совершил наезд на женщину-пешехода. Она погибла на месте происшествия. Она пока не установлена. Возраст примерно 65-70 лет", - рассказали в полиции.

На месте происшествия, рядом с адресом ул. Кирилловская, 160, еще работают правоохранители. Также в полиции добавили, что поскольку следственные действия еще продолжаются, движение транспорта пока еще не могут восстановить.

По информации "Киев Оперативный", женщина попала под трамвай, когда вышла из магазина и не посмотрела по сторонам, а просто пошла через дорогу.

Читайте такжеВ Индии 16-летнюю девушку изнасиловали 400 мужчин"К сожалению, водитель не смог остановиться за 15-20 метров. От полученных травм потерпевшая погибла на месте", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе трамвай смертельно травмировал мужчину. Погибшим оказался мастер спорта по боксу.

А в России пенсионерка-зацеперша парализовала трамвай.

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Авторы: Таня Поляковская, Катерина Комолова