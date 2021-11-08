Мужчина пересекал трамвайную колею в неположенном месте, утверждают в полиции.

Погибшим в результате наезда трамвая вчера вечером в Одессе оказался мастер спорта по боксу Иван Соловьев.

Подробности смертельного ДТП в Одессе раскрыла Одесская областная федерация бокса на своей странице в Facebook.

"Случилась большая трагедия для одесского бокса – мастер спорта Иван Соловьев погиб под колесами трамвая… От президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева и всего коллектива федерации выражаем семье и всем близким соболезнования…", – говорится в заявлении.

Организация просит всех, кто знал Соловьева, оказать его родным материальную помощь.

Читайте такжеВ пригороде Одессы неизвестные жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизньИван Соловьев, 1994 г. р., боксом занимался с 10 лет. Мастер спорта. Провел сотни боев, во многих одержал победу. Финалист Кубка Украины 2015 года, чемпион Украины (до 22-х лет) в весовой категории до 56 кг (2013 год).

В региональном главке Нацполиции сообщили, что по факту ДТП, случившегося в районе улицы Бреуса, открыто производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

В полиции утверждают, что мужчина пересекал трамвайную колею в неположенном месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Для извлечения тела из-под вагона привлекался спецкран.

Напомним, вечером 7 ноября в Одессе трамвай смертельно травмировал мужчину на улице Люстдорфская дорога, недалеко от пересечения с улицей Бреуса. Из-за ЧП движение трамваев трех маршрутов было приостановлено.

Автор: Лариса Козовая