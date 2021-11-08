Мужчина попытался пересечь трамвайный путь в неустановленном для этого месте.

В Одессе в воскресенье вечером трамвай смертельно травмировал мужчину.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", ЧП случилось 7 ноября в 17:10 на улице Люстдорфская дорога, недалеко от пересечения с улицей Бреуса.

"Неизвестный мужчина попытался пересечь трамвайный путь в неустановленном для этого месте. В это время в направлении Старосенной площади двигался вагон маршрута №3, водитель которого, увидев человека, применил звуковой сигнал и экстренное торможение. К сожалению, столкновения избежать не удалось", - рассказали в пресс-службе.

В результате, мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и погиб.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции, движение трамвайных маршрутов №3, 13, 27 было приостановлено.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы с трамвая, который тронулся с остановки, выпала пенсионерка. Женщина-водитель начала движение, не убедившись в том, что все пассажиры зашли в вагон, и пенсионерка, которая входила через заднюю дверь, выпала.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая