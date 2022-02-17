Полиция задержала злоумышленницу, теперь ей грозит тюрьма.

В Киеве женщина придумала мошенническую схему с документами на квартиры и обманывала покупателей. Теперь ей грозит до десяти лет заключения и конфискация имущества.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Жительница Киевщины требовала у людей деньги за оформление документов на жилье, за которое они уже заплатили. Полиция задержала женщину "на горячем", когда она получала от клиентов 13 тысяч долларов за "решение вопроса".

"Полицейские выяснили, что женщина заключала с клиентами предварительные договоры о приобретении квартир на этапе строительства и получала полную оплату за жилье. Впрочем, через некоторое время после оплаты, злоумышленница требовала дополнительно заплатить деньги за оформление документов "через знакомых", а в случае отказа оплатить услугу угрожала лишить права собственности на уже оплаченную квартиру", - рассказали в пресс-службе.

Ранее не судимая жительница Киевской области 1967 года рождения теперь может сесть в тюрьму. Ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров.

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