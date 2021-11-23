У мужчины осталась жена и ребенок.

Бывшего судью Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко нашли мертвым. Мужчину застрелили.

Об этом сообщила адвокат Ларисы Криворучко в Facebook.

"Трагическая новость: застрелили клиента - экс-судью Соломенского районного суда г. Киева Зинченко Сергея Владимировича", - говорится в сообщении.

У мужчины осталась жена и ребенок.

Читайте такжеАнтона Полякова убили, он никогда не принимал наркотики - СкороходСтоит отметить, что, судя по сообщению Криворучко, она была адвокатом погибшего.

По данным некоторых СМИ, тело Зинченко нашли 18 ноября на улице Лукьяновской.

В начале 2017 года Зинченко задержали во время получения взятки в размере 22 тысячи долларов. Полученную взятку он должен была передать должностным лицам Министерства юстиции Украины при содействии в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка. В 2019 году Зинченко уволился из Соломенского райсуда и начал адвокатскую деятельность.

Смерть скандального судьи Бобровника

В январе 2018 года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Соломенского районного суда города Киева Александра Бобровника, которого в апреле прошлого года обвиняли в употреблении алкоголя на работе и решении вопросов осуществления судопроизводства не предусмотренным законом способом. Бобровник также известен тем, что рассматривал дело председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Также, по информации Украинского Хельсинского союза, судья Бобровник своим решением лишил мужчину квартиры. По данному факту возбуждено уголовное производство.

14 мая 2018 года стало известно, что Бобровник умер в пгт Бердичев Житомирской области в собственном автомобиле от сердечного приступа

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Автор: Анастасия Горбачева