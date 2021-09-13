Виталий Писанец после конфликта с товарищем еще около 40 минут распивал алкоголь.

Судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец умер после конфликта в доме бывшего таможенника, где он был в гостях. У него внезапно пошла носом кровь, он потерял равновесие и упал.

Об этом пишет Обозреватель.

К моменту приезда правоохранителей Писанец уже был мертв. Он лежал на полу в гостиной дома бывшего замглавы Государственной таможенной службы Петра Онопенко. Видимых следов насилия на теле погибшего не было.

При этом на одежде судьи, а также выключателе света и в кухне были пятна, похожие на кровь. Тело отправили на экспертизу, которая установит причины смерти.

Читайте такжеВ Сумах арестовали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку и возил ее по городу в автоПо словам свидетелей, в ходе застолья произошла словесная перепалка между судьей и следователем Соломенского РУП ГУНП в Киеве Хоменко. Писанец якобы ударил рукой по лицу Хоменко и на этом конфликт завершился, после чего они еще около 40 минут употребляли алкоголь.

Онопенко и Хоменко сообщили, что у судьи внезапно из носа пошла кровь, он потерял равновесие, задел вазу со стола, которая разбилась, и следом упал. После этого его лицо начало синеть. Мужчины уверяли, что пытались оказать первую медпомощь Писанцу, но безуспешно. В этот момент приехали сын и зять судьи и вызвали скорую и правоохранители. Медики констатировали смерть 53-летнего мужчина.

Стоит отметить, что изначально появилась информация, что Писанец споткнулся об вазу и упал на пол после конфликта, но о 40 минутах застолья между событиями не упоминалось.

Смерть судьи Виталия Писанца: что известно

12 сентября под Киевом нашли мертвым 53-летнего судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца.

Он рассматривал резонансное дело – убийство в Киеве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Судья не раз решал оставить под стражей трех обвиняемых в причастности к преступлению – волонтера и медика Яну Дугарь, врача Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко.

Адвокаты утверждали, что судья не принимает во внимание документы, которые предоставляет защита, и хотели, чтобы дело рассматривал кто-то другой.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Автор: Анастасия Горбачева