Совет правосудия открыл производство в отношении судьи Бобровника

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Соломенского районного суда города Киева Александра Бобровника, которого в апреле прошлого года обвиняли в употреблении алкоголя на работе и решении вопросов осуществления судопроизводства в не предусмотренный законом способ.

Читайте такжеВ САП надеются, что судья-"баночник" Чаус в марте будет экстрадирован в УкраинуКак сообщает пресс-служба Высшего Совета правосудия, производство было открыто 17 января. В тот же день палата исследовала протоколы осмотров видеозаписей, полученных в результате проведения в отношении Бобровника негласных следственных действий. Ранее данные протоколы обнародовали многочисленные СМИ.

Из протоколов усматривается, что Александр Бобровник «употребляет спиртные напитки на рабочем месте, безосновательно откладывает рассмотрение назначенных дел, не предусмотренным процессуальным законом способом решает вопросы, связанные с осуществлением им правосудия».

Сообщается также, что в ВРП решили привлечь к дисциплинарной ответственности судью Кировского районного суда города Кировограда (Кропивницкого) Алексея Галагана, которого ранее задерживали за управление авто в нетрезвом виде.

Ранее Высший совет правосудия принял решение относительно увольнения с должности судьи Вышгородского районного суда Киевской области Ларисы Войнаренко, которая своим приговором лишил водительских прав трех участников автомайдана.