В Киеве "заминирован" ряд ТРЦ / фото УНИАН
В Киеве правоохоранители получили сообщение о заминировании ряда крупных торговых центров. Сейчас их проверяют на наличие опасных предметов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас». Как утверждается, сообщение о минировании касается центров Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver, а также гостиницы ИнтерКонтиненталь.
На странице «Киев оперативный» в Facebook тем временем опубликовали видео эвакуации людей из Dream Town.
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