Сообщение о минировании затронуло десяток торговых центров.

В Киеве правоохоранители получили сообщение о заминировании ряда крупных торговых центров. Сейчас их проверяют на наличие опасных предметов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас». Как утверждается, сообщение о минировании касается центров Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver, а также гостиницы ИнтерКонтиненталь.

На странице «Киев оперативный» в Facebook тем временем опубликовали видео эвакуации людей из Dream Town.

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Автор: УНИАН