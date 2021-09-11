Задержанный в столице 55-летний иностранец оказался разыскиваемым Интерполом наркобароном Эвелином Баневым-Брендо.

Украинская полиция задержала в Киеве наркобарона Эвелина Банева-Брендо, много лет находящегося в международном розыске.

Информацию об этом болгарской службе "Радио Свобода" подтвердили в МИД Болгарии. Теперь ожидается процедура экстрадиции.

За что разыскивали Эвелина Банева-Брендо

Как отмечает издание, Интерпол безуспешно разыскивал Банева с 2016 года. В последний раз Верховный кассационный суд Болгарии приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков в 2018 году. В Италии и Румынии ему грозит наказание в виде 20 и 10 с половиной лет тюрьмы соответственно за торговлю наркотиками.

Ранее Эвелина Банева задержали в Болгарии в 2012 году. В начале 2013 года Софийский городской суд приговорил его к 7 с половиной годам тюрьмы за участие в организованной преступной группировке и совершение более двух финансовые операции с деньгами, повторно полученными от незаконного оборота наркотиков. 17 марта 2017 года Апелляционный суд Софии сократил приговор до 6 лет лишения свободы, который впоследствии был оставлен без изменения Верховным кассационным судом.

Читайте такжеСеяли спецтехникой, охраняли с башни: на Херсонщине нашли рекордное поле конопли (фото, видео)В то время как суд над ним проходил в Болгарии, Банева передали итальянским властям для начала его дела там. Однако впоследствии Италия отказалась отдать его обратно в Софию, был также получен запрос о его экстрадиции в Румынию. В итоге Банева было решено временно вернуть из Италии для суда в Болгарии, после чего он исчез.

В июле 2013 года суд Милана впервые приговорил мужчину к 20 годам тюремного заключения. В сентябре 2015 года Кассационный суд Италии отменил приговор и вернул его в Апелляционный суд Милана. Однако 23 марта 2016 года подтвердил первое решение. В марте 2017 года Банев подал апелляцию, но его 20-летний приговор был оставлен в силе третьей инстанцией 8 июня того же года.

Между тем, в июне 2016 года болгарин получил 14 лет тюрьмы уже от суда Бухареста по обвинению в организации ввоза в Румынию более 51 кг кокаина. Год спустя Апелляционный суд румынской столицы сократил срок его заключения до 10 с половиной лет.

В последний раз имя Банева-Брендо упоминалось в СМИ в конце 2020 года. Тогда офис генерального прокурора Швейцарии объявил о завершении 12-летнего расследования отмывания денег от незаконного оборота наркотиков с участием болгарской мафии. Обвинения были предъявлены Credit Suisse Bank, его бывшему менеджеру и нескольким другим подозреваемым.

Задержание Банева-Брендо в Киеве

7 сентября 2021 года Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил о задержании в Киеве 55-летнего иностранца, которого разыскивают в странах Европейского союза.

"Как установили оперативники, гражданин другой страны входил в состав преступной группировки. За совершение преступлений в ее составе, в частности - отмывания денег и распространения наркотиков на территории стран Евросоюза, судом Румынии иностранца приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы. Кроме того, в Болгарии за аналогичное преступление он получил шесть лет заключения. Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск", - рассказали украинские правоохранители.

Во время проверки информации о его возможном укрытии на территории Украины полицейские установили, что мужчина использовал поддельные документы на имя другого лица и поселился в арендованном доме под Киевом.

6 августа на основании решения суда разыскиваемого задержали. Во время обыска дома у задержанного полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъяты кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, полиция раскрыла еще двух человек из окружения разыскиваемого, граждан Молдовы и Румынии.

По факту функционирования нарколаборатории правоохранители открыли уголовное производство, а мужчине запросили 40 суток ареста.

Теперь же власти Болгарии подтвердили журналистам, что задержанный - Эвелин Банев-Брендо. Украина и Болгария планируют договариваться о его экстрадиции.

Ранее в Нидерландах в аэропорту Амстердама задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат в Австралию попадает значительное количество наркотических веществ. Доход синдиката от продажи метамфетамина в 2018 году мог составить 17 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова