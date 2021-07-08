Власти Мексики намерены организовать лотерею, на которой будет разыграна элитарная недвижимость крупнейших наркобаронов.
Как сообщает BBC, разыгран будет, в частности, дом в городе Кульякан, где в 2014 году мексиканские силовики пытались задержать печально известного наркоторговца Хоакина "Эль Чапо" Гузмана. Тогда он сбежал от правоохранителей через ливневый сток.
Тем не менее преступник был позже пойман и сейчас отбывает пожизненный срок в американской тюрьме. На суде свидетели рассказывали, что он похоронил человека заживо, а также накачивал наркотиками и насиловал несовершеннолетних девочек.
Дом Гузмана с двумя спальнями оценивают в 184 тысячи долларов. Он будет разыгран на правительственной лотерее 15 сентября, перед Днем независимости Мексики.
В лотерее также будет разыгрываться особняк одного из основателей наркокатреля Хуареса Амажо Каррильо. Недвижимость оценивают примерно в 3,8 миллиона долларов.
Всего будет разыграно 22 объекта недвижимости общей стоимостью в 12,5 миллионов долларов.
📌La lotería de la casa de la que se fugó El Chapo— EL PAÍS México (@elpaismexico) July 5, 2021
El 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado Carillo
🖋️@ellenreina
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HILO [1/7] pic.twitter.com/DGTUwU48Ue
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассчитывает, что так можно будет вернуть награбленное мексиканскому народу. Вырученные на лотерее деньги планируется направить на закупку вакцин от коронавируса.
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По информации marketresearchtelecast.com, стоимость билета для участия в лотерее составит 250 песо (около 12 долларов).
В 2020 году правительство Мексики уже устраивало подобную лотерею. На ней можно было выиграть даже президентскиий самолет Boeing 787 Dreamliner.
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