Всего будет разыграно 22 объекта недвижимости общей стоимостью в 12,5 миллионов долларов.

Власти Мексики намерены организовать лотерею, на которой будет разыграна элитарная недвижимость крупнейших наркобаронов.

Как сообщает BBC, разыгран будет, в частности, дом в городе Кульякан, где в 2014 году мексиканские силовики пытались задержать печально известного наркоторговца Хоакина "Эль Чапо" Гузмана. Тогда он сбежал от правоохранителей через ливневый сток.

Тем не менее преступник был позже пойман и сейчас отбывает пожизненный срок в американской тюрьме. На суде свидетели рассказывали, что он похоронил человека заживо, а также накачивал наркотиками и насиловал несовершеннолетних девочек.

Дом Гузмана с двумя спальнями оценивают в 184 тысячи долларов. Он будет разыгран на правительственной лотерее 15 сентября, перед Днем независимости Мексики.

В лотерее также будет разыгрываться особняк одного из основателей наркокатреля Хуареса Амажо Каррильо. Недвижимость оценивают примерно в 3,8 миллиона долларов.

Всего будет разыграно 22 объекта недвижимости общей стоимостью в 12,5 миллионов долларов.

📌La lotería de la casa de la que se fugó El Chapo



El 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado Carillo



🖋️@ellenreina

🔗 https://t.co/swW6obYVAJ

HILO [1/7] pic.twitter.com/DGTUwU48Ue — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 5, 2021

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассчитывает, что так можно будет вернуть награбленное мексиканскому народу. Вырученные на лотерее деньги планируется направить на закупку вакцин от коронавируса.

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По информации marketresearchtelecast.com, стоимость билета для участия в лотерее составит 250 песо (около 12 долларов).

В 2020 году правительство Мексики уже устраивало подобную лотерею. На ней можно было выиграть даже президентскиий самолет Boeing 787 Dreamliner.

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Автор: Дмитрий Захаров