Преступника отслеживали 10 лет, его могут экстрадировать в Австралию.

В Нидерландах в аэропорту Амстердама задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов мира.

Наркобарон был арестован при поддержке сотрудников федеральной полиции Австралии, сообщает НВ со ссылкой на Sky News.

Его настоящее имя - Цзе Чи Лопа, он гражданин Канады, родившийся в Китае. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат Сэм Гор в Австралию попадает значительное количество наркотических веществ.

Доход синдиката от продажи метамфетамина в 2018 году мог составить 17 млрд долларов.

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Федеральная полиция Австралии подтвердила, что будет сотрудничать с генеральным прокурором Нидерландов в вопросе экстрадиции 57-летнего задержанного.

В попытках арестовать наркобарона в операции Кунгур участвовали около 20 агентств по всему миру. Преступника отслеживали 10 лет. Австралийские СМИ назвали его арест как "важнейший" для федеральной полиции страны за два десятилетия.

Ранее Чи Лопа провел девять лет в тюрьме после ареста по обвинению в незаконном обороте наркотиков в США в 1990-х.

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Автор: УНИАН