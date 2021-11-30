После подрыва банкомата в столице введена специальная полицейская операция.

В Дарницком районе Киева неизвестные взорвали банкомат и украли средства.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной информации, двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.

В столице введена специальная полицейская операция.

Читайте такжеВ Киеве появился "вообще бесстрашный" серийный аптечный вор (видео)Следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце мая стало известно, что в Киеве возле супермаркета на улице Бориспольской заметили мужчину, который в неадекватном состоянии громил банкомат, припаркованный автомобиль и набросился на прохожего.

Потом злоумышленника начали искать правоохранители.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Светлана Закелова