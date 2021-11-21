Полицейским удалось его разыскать.

В Киеве на улице Турчина неадекватный мужчина пытался задушить свою собаку ошейником, а также бил животное ключами. Позже он напал на свидетельницу, которая попыталась вступиться за собаку.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя в Телеграм-канале видео инцидента.

"Мужчина поднял свою собаку за ошейник, тем самым ее душил, и бил ключами. Неравнодушная женщина подбежала и начала просить отпустить собаку и не причинять ей никакого вреда, но мужчина недолго думая начал бить и ее. Девушка-оператор была свидетелем и вызвала полицию", - говорится в сообщении.

До прибытия на место инцидента полиции злоумышленник оттуда сбежал. Автор видео вместе с пострадавшей преследовали его, чем и помогли патрульным догнать его. Чем закончился инцидент - не сообщается.

Как писал УНИАН, в Украине, 9 ноября, вступили в силу внесенные Радой изменения в закон, предусматривающий усиление контроля за обращением с животными и увеличение штрафов за выгул собак без намордников и неуборку за ними экскрементов.

10 ноября Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак. Владельцы указанных пород собак обязаны во время регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Автор: Виолетта Орлова