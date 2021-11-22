Вандализму помешал неравнодушный прохожий.

В столице группа подростков отметилась неадекватной выходкой, пытаясь уничтожить стоявший посреди улицы самокат. Помешал им это сделать случайный прохожий, который возмутился такими действиями.

Соответствующее видео обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный". Инцидент произошел в воскресенье вечером. На записи можно услышать "воспитательную беседу" с юными злоумышленниками с применением нецензурной лексики.

"На улице Вадима Гетьмана куча малолетних лиц тупо уничтожала арендный самокат Bolt. Просто так им хотелось. Нашелся неравнодушный гражданин, который своеобразно объяснил ребятам, что так делать нельзя. Норм или немного перебрал с воспитанием?", - пишет автор публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали эпическое видео с пьяным жителем Николаева, крадущим прокатный самокат.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова