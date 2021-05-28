Правоохранителям не удалось задержать мужчину.

В Киеве заметили мужчину, который в неадекватном состоянии громил банкомат, припаркованное авто и набросился на прохожего.

Соответствующее видео появилось в сообществе "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле супермаркета на улице Бориспольской. Как видно на видео, мужчина сначала стоял у банкомата, потом внезапно начал громить его ногами. Далее он запрыгнул на припаркованное рядом авто и, не обращая внимания на прохожих, снова бросился к банкомату. После этого он начал убегать, по дороге ударив по голове прохожего.

"Какое-то неадекватное создание бегает по Бориспольской и крушит все на своем пути. Кстати, скорее всего, он имеет справку, а потому вряд ли ему что-то будет. Раньше таких хоть закрывали в спецучреждение, а сейчас просто отпускают", - описывает увиденное очевидец.

В пресс-службе столичной полиции сайту "Сегодня"рассказали, что копы побывали на месте происшествия по вызову прохожих.

"Патрульные не обнаружили там мужчину, который совершил правонарушение. Затем на улицу Бориспольскую прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, правонарушение должным образом задокументировано. Сейчас проводится проверка, изымается видео с камер видеонаблюдения. Это поможет установить личность мужчины", - говорят в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее киевлянин под амфетамином заблокировал движение транспорта и начал бить окна авто.

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Автор: Юрий Годован