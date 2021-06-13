Сумму похищенных злоумышленниками денег не называют.

В Харькове неизвестные взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в результате подрыва никто не пострадал.

Сумма похищенных злоумышленниками денег устанавливается.

В полиции рассказали, что сообщение о преступлении поступило около 2:50.

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«Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, расположенного в супермаркете по проспекту Славы. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег», - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Полиция разыскивает причастных к совершению указанного уголовного преступления лиц.

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Автор: Тамара Отовская