Для сообщения левого и правого берега Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.

Городская власть Киева напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения (ПДД), а также пропускать машины "скорой" и гуманитарные грузы, ведь в городе возросло количество ДТП.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"В городе значительно возросло количество ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Большая просьба к водителям – соблюдать ПДД, скоростной режим и уважать друг друга. Пропускайте без очереди машины "скорой помощи" и машины с гуманитарным грузом!"- подчеркнул он.

Поворозник отметил, что город работает в штатном режиме. Коммунальщики обеспечивают столицу теплом, водой, светом и связью. После завершения комендантского часа начали открываться магазины и аптеки, начал работу, там где это возможно, общественный транспорт. Для сообщения левого и правого берега Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.

Также в КГГА призвали киевлян не покидать дома без необходимости, а по сигналу воздушной тревоги немедленно идти в укрытие.

Ранее УНИАН уже сообщал, что автобус с эвакуированными попал в ДТП в Черкасской области. В результате аварии травмировались пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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