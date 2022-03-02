Шевченковская окружная прокуратура Киева открыла производство по факту ракетного обстрела Киевской телевизионной башни. Дело открыто из-за нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, 1 марта около 17:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по телевизионной башне на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе в Киеве. В результате обстрелов повреждена аппаратная, несколько автомобилей и спортивный комплекс.
Кроме того, погибли пять человек, а еще трое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие - мирные люди.
На месте трагедии работают следователи и прокуроры.
У населения есть полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.