Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны.

Шевченковская окружная прокуратура Киева открыла производство по факту ракетного обстрела Киевской телевизионной башни. Дело открыто из-за нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 1 марта около 17:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по телевизионной башне на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе в Киеве. В результате обстрелов повреждена аппаратная, несколько автомобилей и спортивный комплекс.

Кроме того, погибли пять человек, а еще трое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие - мирные люди.

На месте трагедии работают следователи и прокуроры.

У населения есть полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.