В салоне находились взрослые и дети.

В Черкасской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с эвакуированными людьми.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

"Сегодня, 9 марта, около 20:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на автодороге в Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с эвакуационным автобусом", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, предварительно установлено, что автобус перевозил взрослых и детей. В результате ДТП травмировались пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали правоохранители, медики и спасатели. Движение транспорта было ограничено до устранения последствий ДТП.

Как сообщал УНИАН, из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось вывезти более трех тысяч человек. Также более тысячи человек эвакуировались из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

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