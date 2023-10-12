Сегодня утром мужчина зашел в помещение офисного здания и заставил охранников уйти, угрожая оружием.

В Киеве в четверг утром, 12 октября, вооруженный человек ворвался в бизнес-центр на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотичных выстрелов.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, после поступления информации о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и произвел выстрелы, на место были направлены спецназовцы.

"Как стало известно, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Потом сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей. В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника", - информируют правоохранители.

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы совершения преступления.

Другие резонансные события: в Днепре патрульный убил мужчину

29 августа в сети появились видео конфликта между двумя патрульными полицейскими и водителем и пассажирами автомобиля, который закончился трагически. В прокуратуре сообщили, что полицейского, застрелившего мужчину в Днепре, задержали, он не признает свою вину. Было начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа.

По официальной версии ГБР, полицейские во время патрулирования пытались остановить элитное авто, водитель которого нарушал правила дорожного движения. После остановки авто, водитель вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Женщина, которая находилась в авто с водителем и пыталась сесть на его место, не выполняла требование полицейского выйти из авто и оказывала сопротивление. При попытке полицейских задержать женщину, мужчина выскочил и напал на правоохранителей. Патрульный применил огнестрельное оружие. В результате полученных ранений водитель авто погиб.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия).

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