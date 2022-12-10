Число заложников пока неизвестно.

В Дрездене 10 декабря вооруженный мужчина ворвался в торговый центр Altmarktgalerie и захватил заложников. Их число пока неизвестно, пишет DW.

Злоумышленник забаррикадировался внутри здания. К месту происшествия стянуты силы полицейского спецназа.

По данным немецкого Bild, этот же мужчина устроил накануне погром на радиостанции Дрездена, открыв огонь по сотрудникам. Люди успели скрыться в безопасное место.

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Вместе с тем DW, ссыялась на пока неподтвердженную информацию, пишет, что мужчина до того, как прибыть на радиостанцию, совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

Затем преступник сел в машину и подъехал к Altmarktgalerie, где укрылся в одной из аптек торгового центра.

Полицейские проводят эвакуацию людей из ТЦ и прилегающих территорий.

Охота на экстремистов в Германии

7 декабря в Германии арестовали 25 человек (в том числе россиянку) по подозрению в подготовке госпереворота. Следователями изучаются еще 27 лиц, входящих к экстремистской организации "Граждане Рейха".

Немецкие спецслужбы узнали о контактах одного из главарей террористов с российскими официальными лицами.

Экстремисты планировали повалить действующий политический порядок. "Граждане Рейха" считаются ультраправым движением, подпитанное конспиративными теориями о "тайных" правительствах.

Изучается связь экстремистов с Россией.

В сентябре западные СМИ со ссылкой на данные разведки США писали, как Россия "вливает деньги" в ультраправые движения многих стран мира, пытаясь спровоцировать внутренние конфликты.

После этого во Франции даже призвали расследовать деятельность некоторых политических сил на предмет их финансирования Россией.

Рассекречивание отчета разведки США произошло на фоне выявления в немецком правительстве российских шпионов.

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