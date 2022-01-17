Очевидцы говорят, что труп весь в крови.

В Киеве у входа в метро "Вокзальная" нашли тело мужчины. По предварительной информации, труп был в крови.

Об этом, в частности, сообщил "Киев Оперативный".

"На Вокзальной, у входа в метро, обнаружено тело мертвого мужчины. Очевидцы говорят, что человек весь в крови. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве посреди поля нашли человеческое тело. Под Днепром возле вокзала нашли обнаженное тело женщины. На Кировоградщине из замерзшей реки достали тела двух детей. В водоеме на Житомирщине спасатели выловили тело беременной, которая пошла порыбачить с мужем. А под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военного.

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