Одежда погибшей зацепилась на спиннинг спасателя.

Из водоема в селе Парипсы Попельнянской общины Житомирской области спасатели выловили тело беременной женщины, которая вместе с мужем ушла несколько дней назад порыбачить.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

"Завершились поисковые работы супругов, которые, по предварительной информации, отправились рыбачить на водоем в с. Парипсы Попельнянской общины. Сегодня на месте происшествия до прибытия водолазов работало четыре лодки со спасателями и местными жителями. На одном из них около 12:20 пожарному-спасателю удалось зацепить на крючок спиннинга верхнюю одежду погибшей. Водолазы помогли поднять обнаруженное тело женщины на поверхность и доставить к берегу", – рассказали спасатели.

Напомним, тело мужчины водолазы выловили накануне, беременную женщину искали. В полиции отметили, что предварительной версией судмедэкспертизы причиной смерти мужчины является утопление.

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Автор: Марина Чорноштан