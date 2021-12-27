Спасатели напоминают о правилах поведения на льду.

В Кировоградской области двое детей провалились под лед. Их тела достали водолазы.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Кировоградской области.

Инцидент произошел в пгт Завалье. Двое детей провалились под лед на р. Южный Буг.

Спасатели узнали о пропаже детей в 14:22. Тело первого ребенка нашли в 15:30, а тело второго - в 17:30.

Читайте такжеНа Полтавщине найдены мертвыми три человека: спасатели раскрыли подробности"Спасатели предостерегают! Резкие морозы не гарантируют безопасного отдыха на льду! То, что водоем выглядит замерзшим, не означает, что толщина льда достаточная для того, чтобы выдержать хотя бы ребенка", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком врач спас девочку, которая провалилась в ледяную воду.

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