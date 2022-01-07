Подозреваемого задержали "по горячим следам".

В городе Апостолово Днепропетровской области на улице обнаружили тело обнаженной 29-летней местной жительницы.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что на теле убитой насчитали 12 ножевых ранений в районе груди, шеи и лица. "По горячим следам" задержали 29-летнего подозреваемого.

"Предварительно известно, что компания товарищей распивала алкоголь. Во время "мероприятия" возник конфликт", – говорится в сообщении.

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