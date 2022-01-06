Детали происшествия выясняют правоохранители.

В Киеве в Подольском районе недалеко от жилого дома нашли мертвого человека.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Страшную находку человеческого тела (предварительно - девушка) обнаружили недавно в поле неподалеку от жилого дома на Ивана Выговского, 24В (в сторону Варшавского)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Киевщине горел дом, найдены погибшие (фото)На месте работали правоохранители.

На обнародованной фотографии видно, что тело было закопано в землю посреди поля. Пока неизвестно при каких обстоятельствах его удалось разыскать.

Внимание! Фото не рекомендуется для просмотра детям, женщинам и людям со слабой психикой

Напомним, ранее полиция задержала двух товарищей, которые до смерти избили киевлянина за долги.

Вас также могут заинтересовать новости: