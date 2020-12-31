Возле здания Киевской городской госадминистрации в Киеве едва не произошел взрыв. У митингующих, живущих в палатках под зданием, вспыхнул газовый баллон.
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Видео с места происшествия опубликовано на странице проекта "Киев оперативный" в Facebook.
На кадрах можно видеть, что баллон вспыхнул прямо на тротуаре, рядом проходят люди. Протестующий пытается потушить баллон водой, однако все тщетно.
Взрыва удалось избежать, огонь потушили с помощью огнетушителя. О пострадавших в происшествии не сообщается.
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