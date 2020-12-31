На кадрах можно видеть, что баллон вспыхнул прямо на тротуаре, рядом проходят люди.

Возле здания Киевской городской госадминистрации в Киеве едва не произошел взрыв. У митингующих, живущих в палатках под зданием, вспыхнул газовый баллон.

Читайте такжеПрокуратура: гранаты под дверью дома матери Шабунина были без взрывчатки

Видео с места происшествия опубликовано на странице проекта "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах можно видеть, что баллон вспыхнул прямо на тротуаре, рядом проходят люди. Протестующий пытается потушить баллон водой, однако все тщетно.

Взрыва удалось избежать, огонь потушили с помощью огнетушителя. О пострадавших в происшествии не сообщается.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров