Водитель патрульного автомобиля Mitsubishi Outlander столкнулся с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух полицейских автомобилей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Авария произошла на проспекте Лобановского, 96. По предварительным данным, водитель патрульного автомобиля Mitsubishi Outlander во время выполнения неотложного служебного задания повышенной важности столкнулся с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius.

В результате ДТП, для оформления которого прибыли еще два патрульных наряда, никто не пострадал.

Напомним, 13 августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один попал в реанимацию.

Направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет и перевернулись.

Автор: Денис Прядко