Автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

Сегодня в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один – в реанимации.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, авария произошла недалеко от пгт Сарата.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет и перевернулись. В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован.

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Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, выживший офицер - в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. На место происшествия выехало руководство регионального главка полиции.

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Автор: Лариса Козовая