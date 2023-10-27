Учитель родом из Луганской области и преподает украинский язык и литературу.

Украинский учитель впервые в истории попал в десятку лучших педагогов мира по версии престижной премии Global Teacher Prize. Это преподаватель украинского языка и литературы Артур Пройдаков родом из Луганской области.

Об этом сообщается на странице премии "Teacher prize Ukraine" в Instagram. Известно, что в 2021 году он победил в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

"Очень трудно поверить в это и осознать это. 10 человек на планете Земля. 10 педагогов. И я, украинский учитель, среди этой десятки. Это вдохновляет и мотивирует. Это значит, что я все делаю правильно. И тысячи украинских учителей тоже делают все правильно, продолжая работать, сохранять ценности даже несмотря на вызовы полномасштабной войны.Этот достижение не было бы без наших защитников и защитниц.Только благодаря им имею честь работать учителем в Украине. И это дополнительно мотивирует делать только лучшее в своей деятельности", – прокомментировал этот факт сам Пройдаков.

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Имя победителя премии объявят 8 ноября на церемонии награждения Global Teacher Prize. Она пройдет в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. Лучший учитель планеты получит денежный приз в размере 1 млн долларов.

Артур Пройдаков: что известно об учителе

Артур Пройдаков родился в Луганской области, город Кадиевка. Из-за оккупации в ноябре 2014 года он покинул город. Сначала преподавал в школе в Ромнах (Сумская область). Также Пройдаков работал в столичной школе MIDGARD. Уже с началом полномасштабной войны РФ против Украины педагог организовал в Ивано-Франковской области курсы украинского языка для переселенцев.

Кроме того, Пройдаков – автор уроков во Всеукраинской школе онлайн. Он работает в школе Mriy Diy и является исполнительным директором в образовательном фонде MriyDiy.

Помимо этого, один из лучших учителей мира является экспертом бесплатной образовательной онлайн-платформы iLearn от ДС "Освіторія". Она помогает школьникам готовится к сдаче ВНО/НМТ для поступления в заведения высшего образования.

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