Журналист назвал главную задачу властей Украины на ближайшие десятилетия

Виталий Портников сообщил, что Украине нужно сократить отставание от цивилизованного мира.

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что властям Украины в ближайшие десятилетия нужно решить одну задачу - сократить отставание страны от цивилизованного мира.

Такое мнение он высказал на чате в Главреде.

По его словам, мировая экономика быстро меняется, и через 25-40 лет украинцы не узнают современный мир, где будут господствовать искусственный интеллект, высокие технологии и "зеленая" энергетика.

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По словам журналиста, сейчас не стоит думать о том, в каких сферах наша страна может стать ведущей, поскольку все эти сферы исчезнут быстрее, чем мы получим в них лидерство.

"Надо думать о том, чтобы создать для украинцев равные шансы с другими европейцами для реализации своих возможностей, чтобы сократить отставание Украины от цивилизованного мира. Вот задача, которую мы должны решить в ближайшие 25-50 лет", - отметил Портников.