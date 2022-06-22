Люди покупали фастфуд в двух павильонах.

В Дарницком районе Киев госпитализированы с сальмонеллезом почти 30 человек, употреблявших шаурму.

Как сообщает в Facebook Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, по состоянию на 22 июня зарегистрировано уже 24 случая, связанные с употреблением шаурмы, приобретенной в павильоне по адресу проспект Бажана, 3.

"23 человека госпитализированы в инфекционные больницы Киева. При бактериологическом обследовании пациентов у 20 человек выделена Salmonella Enteritidis и в 1 случае энтеробактер (условно патогенная флора)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что зарегистрировано еще 5 случаев заболевания, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в павильоне по адресу ул. Ахматовой, 44.

"Все больные также госпитализированы. При бактериологическом обследовании у 3 больных выделен возбудитель сальмонеллы", - отмечают в Держпродспоживслужбі.

В сообщении сказано, что торговая точка по продаже шаурмы по адресу проспект Бажана, 3 - демонтирована.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Полтавщине маленький ребенок выпила средство для стирки та оказалась в реанимации.

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