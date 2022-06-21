Ребенка госпитализировали с бытовым отравлением.

На Полтавщине маленький ребенок случайно выпил средство для стирки. Девочка оказалась в реанимации.

Об этом со ссылкой на директора горбольницы Кременчуга сообщает "Кременчугская газета".

Ребенок попал в реанимацию вчера, 20 июня. Мать привезла полуторагодовалую девочку. Врачи диагностировали у малышки бытовое отравление. Оказалось, что она случайно выпила средство для стирки.

Как сообщил директор больницы, на утро, 21 июня, состояние ребенка удалось стабилизировать. Известно, что маленькая девочка уже пришла в сознание. Она даже понемногу может пить и есть. Где на момент инцидента были родители девочки и при каких условиях она выпила средство для стирки - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в столичном трамвае пенсионер-педофил из России приставал к 10-летнему мальчику. Он пытался коснуться половых органов ребенка, его задержали правоохранители.

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