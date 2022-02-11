Мужчина якобы пристыдил компанию молодых людей за распитие алкоголя в парке.

В Киеве избили ветерана боевых действий. Пьяная компания молодых людей напала на мужчину из-за замечания, которое он им сделал. Ветерана пинали ногами, он потерял сознание.

Инцидент сняли на видео, его разместили в одном из Telegram-каналов о жизни столицы.

По информации очевидцев, которые снимали все на камеру, все произошло на Теремках, на юго-западной окраине Киева. На видео можно услышать, что молодые люди спорят с мужчиной с собакой на поводке.

Сначала юноша кричит, что ему "плевать" на то, что мужчина является ветераном. После этого он начинает его бить. Все закончилось тем, что мужчину повалили на землю и пинали ногами.

"Конфликт, по словам свидетелей, начался из-за того, что человек с собакой сделал замечание за распитие алкоголя в людном месте... Началась драка и его вырубили, скорая забрала, его трусило люто", - указано в Telegram-канале.

В комментариях под видео пользователи пишут, что драка возникла не из-за замечания ветерана. Версии людей расходятся.

В полиции информацию о драке подтвердили, сообщает "Обозреватель". Когда правоохранители приехали на место инцидента, там был только один человек - свидетель происшествия, который и вызывал копов. Он рассказал, что пострадавшего ветерана госпитализировали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что молодого ветерана АТО, который был одним из 14 бойцов, переживших бой под Волновахой, нашли повешенным.

Вас также могут заинтересовать новости: