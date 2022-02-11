В Киеве избили ветерана боевых действий. Пьяная компания молодых людей напала на мужчину из-за замечания, которое он им сделал. Ветерана пинали ногами, он потерял сознание.
Инцидент сняли на видео, его разместили в одном из Telegram-каналов о жизни столицы.
По информации очевидцев, которые снимали все на камеру, все произошло на Теремках, на юго-западной окраине Киева. На видео можно услышать, что молодые люди спорят с мужчиной с собакой на поводке.
Сначала юноша кричит, что ему "плевать" на то, что мужчина является ветераном. После этого он начинает его бить. Все закончилось тем, что мужчину повалили на землю и пинали ногами.
"Конфликт, по словам свидетелей, начался из-за того, что человек с собакой сделал замечание за распитие алкоголя в людном месте... Началась драка и его вырубили, скорая забрала, его трусило люто", - указано в Telegram-канале.
В комментариях под видео пользователи пишут, что драка возникла не из-за замечания ветерана. Версии людей расходятся.
В полиции информацию о драке подтвердили, сообщает "Обозреватель". Когда правоохранители приехали на место инцидента, там был только один человек - свидетель происшествия, который и вызывал копов. Он рассказал, что пострадавшего ветерана госпитализировали.
Ранее УНИАН уже сообщал, что молодого ветерана АТО, который был одним из 14 бойцов, переживших бой под Волновахой, нашли повешенным.