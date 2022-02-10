Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора работает в штатном режиме.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала информацию о якобы перевозке из учреждения в Киеве документов во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире программы "Право на власть".

"Я работаю в штатном режиме, мои заместители работают в штатном режиме. И, конечно, все правоохранители в Украине работают в штатном режиме на благо государства", - сказала она.

Генпрокурор также заверила, что правоохранительные органы "всегда готовы к различному развитию событий".

"Но актуально ли сегодня такое развитие, я как человек, который в этой стране во многое посвящена, и имею высокую степень доступа к секретной информации, хочу заверить всех граждан Украины, что на сегодня у нас таких угроз нет", - заявила Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, в Офисе генерального прокурора опровергли информацию о якобы перевозке из учреждения в Киеве документов во Львов.

"В Офисе генпрокурора в настоящее время проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников и мест их хранения. Это не связано с эвакуацией документов в другие места", - сказала начальник Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук, комментируя фото с мешками с документами в коридорах здания учреждения.

Также она опровергла информацию о якобы эвакуации серверного оборудования Единого реестра досудебных расследований.

"Оно не демонтировалось и не перемещалось и находится в предварительно определенных местах", - сказала Савчук.

Она подчеркнула, что все информационные системы органов прокуратуры работают в штатном режиме.