Найден повешенным участник антитеррористической операции на Донбассе из города Рожище Луцкого района на Волыни Андрей Стягов, который был одним из 14 воинов, выживших в бою под Волновахой Донецкой области.
АТОшника нашли повешенным на дереве во дворе домохозяйства 13 ноября, сообщает "Район. Рожище", ссылаясь на сведения собственных источников.
По его данным, эти данные подтвердили в полиции.
Также журналисты узнали, что во время поверхностного осмотра на теле не нашли следы насилия. Для того, чтобы определить точную причину смерти АТОшника, его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Андрей Стягов родился в 1993 году. Впервые он попал в зону АТО в 21 год – был контрактником.
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Потом воин участвовал в боях под Саур-Могилой и Оленовкой, получил ранения и попал в луцкий госпиталь.
После госпитализации попал в воинскую часть, расположенную во Владимире-Волынском.
Напомним, АТО на Донбассе началась весной 2014 года после того, как пророссийские боевики начали захватывать админздания. Позже на части востока нашего государства были созданы так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Бой под Волновахой состоялся рано утром 22 мая 2014-го – противник напал на украинских военнослужащих погибли 17 бойцов 51-й отдельной механизированной бригады.
В то время это были наибольшие потери украинской армии за всю историю ее существования.