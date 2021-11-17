На теле участника боевых действий не нашли следы насилия, узнали журналисты.

Найден повешенным участник антитеррористической операции на Донбассе из города Рожище Луцкого района на Волыни Андрей Стягов, который был одним из 14 воинов, выживших в бою под Волновахой Донецкой области.

АТОшника нашли повешенным на дереве во дворе домохозяйства 13 ноября, сообщает "Район. Рожище", ссылаясь на сведения собственных источников.

По его данным, эти данные подтвердили в полиции.

Также журналисты узнали, что во время поверхностного осмотра на теле не нашли следы насилия. Для того, чтобы определить точную причину смерти АТОшника, его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Андрей Стягов родился в 1993 году. Впервые он попал в зону АТО в 21 год – был контрактником.

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Потом воин участвовал в боях под Саур-Могилой и Оленовкой, получил ранения и попал в луцкий госпиталь.

После госпитализации попал в воинскую часть, расположенную во Владимире-Волынском.

Напомним, АТО на Донбассе началась весной 2014 года после того, как пророссийские боевики начали захватывать админздания. Позже на части востока нашего государства были созданы так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Бой под Волновахой состоялся рано утром 22 мая 2014-го – противник напал на украинских военнослужащих погибли 17 бойцов 51-й отдельной механизированной бригады.

В то время это были наибольшие потери украинской армии за всю историю ее существования.

Автор: Екатерина Присяжнюк