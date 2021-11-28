Злоумышленник не брал лекарства, а искал деньги, выяснили журналисты.

В Киеве на территории Троещины появился серийный аптечный вор – злоумышленник "вообще бесстрашный", поскольку одну из аптек обворовал в 21:44, и в то время на улице было еще много людей.

Злоумышленник искал только кассу и деньги, а лекарства не брал, сообщил Telegram-канал Kyiv Operativ.

По его данным, благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что вор был в камуфляжных штанах, в кроссовках и в куртке с капюшоном.

"Вчера, (27 ноября – Ред.) всего за три часа, неизвестный обокрал две аптеки – на Маяковского, 17, и на Маяковского, 68... Также стало известно, что он же 20.11.2021 обокрал аптеку на Цветаевой, 13", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве жестко проучили подростков, уничтожавших арендный самокат (видео)Ранее стало известно, что в Святошинском районе Киева на ул. Чистяковской в одном из домов рыскал злоумышленник, в частности, разглядывал замок двери.

Мужчина изрядно засветился – действия "вора-неудачника" и его лицо сняла камера видеонаблюдения.

Стоит отметить, что у мужчины была медицинская маска, и он мог прикрыть ею лицо, но это средство индивидуальной защиты находилось у него на подбородке.

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Автор: Екатерина Присяжнюк