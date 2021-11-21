Женщина погибла в субботу на Гидропарке, узнали журналисты.

В субботу, 20 ноября, в Киеве на Гидропарке во время крестного хода на 35-летнюю жену настоятеля храма Преображения Господня Украинской православной церкви (находится на Вырлице) Сергия Коцаря Марию, упало дерево.

Инцидент произошел в храме мученика Валерия УПЦ, матушка умерла от полученных травм на месте, говорится на странице в Facebook "Храм Иерусалимской иконы Богородицы Киев".

Читайте такжеВ Киеве посреди улицы обнаружили человеческие останки: фото с места ЧП и реакция полицииУ протоиерея осталось четверо детей.

"…в престольный праздник в храме мученика Валерия, что на Гидропарке, во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте", – отмечается в сообщении.

В середине декабря 2018 в Украине состоялся объединительный собор представителей украинских православных церквей, в результате которого появилась единая поместная Православная церковь Украины.

УПЦ Московского патриархата не захотела становиться частью ПЦУ. Представители УПЦ Киевского патриархата сначала дали согласие на вхождение в ПЦУ, а потом изменили решение.

Стоит отметить, что Киев находится в "красной" зоне карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В "красной" зоне нельзя проводить массовые мероприятия, исключения – официальные матчи.

Ранее сообщалось, что в Киеве 20 ноября был сильный ветер.

Напомним, в столице из-за порывов ветра не раз падали деревья и ветки и наносили травмы людям, в частности, смертельные.

Несколько лет назад на ул. Голосеевской в результате грозы от дерева откололась ветка и убила женщину.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк