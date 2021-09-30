В Святошинском районе Киева на ул. Чистяковская в одном из домов рыскал злоумышленник, в частности, разглядывал замок двери.
Мужчина изрядно засветился – действия "вора-неудачника" и его лицо сняла камера видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и опубликовал ролик.
На видео видно, как мужчина подходит к двери и светит в замок фонариком. Потом он посмотрел вверх и, похоже, заметил камеру, развернулся и быстро пошел прочь.
У мужчины была медицинская маска, но он ее оставил на бороде.
"Видео с вором-неудачником, который изрядно засветил свою наглую х*рю на камеру видеонаблюдения. Увидите в своем доме – гоните его прочь...", – говорится на канале.
Раньше в Одессе в негативном значении слова отличились "горе-воры" – злоумышленники порезали туристам палатки, забрали личные вещи людей, которые в них жили, а потом позвонили и пообещали, что вернут женщине паспорт и после передачи документа попали в руки правоохранителей с другими ворованными вещами.
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