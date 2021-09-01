Приземлился парень не очень удачно.

В Деснянском районе Киева подросток на велосипеде спрыгнул с козырька школы № 212.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

"Первое сентября у всех проходит по-разному. С такими темпами он до последнего звонка точно не доживёт. Киев, Курчатова, 18/2, школа №212", – говорится в сообщении.

На записи видно, что парень на велосипеде приземлился на входную лестницу, после чего упал на асфальт. Получил ли он травмы – на данный момент неизвестно.

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Автор: Денис Прядко