В сети показали видео инцидента.

В Харькове накануне вечером молодой человек пытался покончить с собой, спрыгнув с балкона недавно построенного ТРЦ "Никольский". В конце мая в этом ТРЦ произошел пожар.

Видео вчерашнего инцидента распространили местные Телеграм-каналы.

"Тип на фото пытался спрыгнуть с балкона в ТЦ, но был задержан охраной. Со слов очевидцев парень решил прыгнуть из-за неразделенной любви", - пишет "ХС Харьков".

В сети также показали видео инцидента:

Как пишет "Объектив", двое охранников ТРЦ вовремя сняли мужчину с козырька одного из балконов, выходящих на улицу, и спустили на первый этаж. В пресс-службе полиции информацию об происшествии подтвердили.

"В 20:08 в полицию поступило сообщение от охраны торгово-развлекательного центра о том, что неизвестный пытался выпрыгнуть с 4 этажа здания. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений", – рассказали изданию в областном "главке".

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Автор: Юрий Годован