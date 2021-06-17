В Харькове накануне вечером молодой человек пытался покончить с собой, спрыгнув с балкона недавно построенного ТРЦ "Никольский". В конце мая в этом ТРЦ произошел пожар.
Видео вчерашнего инцидента распространили местные Телеграм-каналы.
"Тип на фото пытался спрыгнуть с балкона в ТЦ, но был задержан охраной. Со слов очевидцев парень решил прыгнуть из-за неразделенной любви", - пишет "ХС Харьков".
В сети также показали видео инцидента:
Как пишет "Объектив", двое охранников ТРЦ вовремя сняли мужчину с козырька одного из балконов, выходящих на улицу, и спустили на первый этаж. В пресс-службе полиции информацию об происшествии подтвердили.
"В 20:08 в полицию поступило сообщение от охраны торгово-развлекательного центра о том, что неизвестный пытался выпрыгнуть с 4 этажа здания. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений", – рассказали изданию в областном "главке".
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