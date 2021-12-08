В столице в среду прогнозируют сильные осадки.

В столице из-за ухудшения погоды утром в среду произошел сбой в работе коммунального электротранспорта, в частности троллейбусов. Сейчас в городе идет дождь, впоследствии киевлян ждет снегопад.

О проблемах с движением транспорта сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" и пользователи в соцсетях.

В частности, из-за сложных погодных условий и ДТП изменено или задерживается движение троллейбусов № 14, 15, 43, 50, 19, 23, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 47.

В сети показали видео "коллапса", который произошел на мосту Патона - там образовалась очередь из вагонов в сторону центра города.

"Изменено движение троллейбусов № 43, 50 по мосту Патона по причине сложных погодных условий. Движение троллейбусов №43 организовано до ст. м. "Лыбидская" движение троллейбусов №50 организовано до Дарницкой площади", - сообщили в "Киевпастрансе".

В комментариях киевляне уточнили, что троллейбусы на мосту не могут ехать из-за оледенения контактной сети.

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Патрульная полиция Киева напомнила, что в столице в течение дня будут идти мокрый снег с дождем, на дорогах будет гололедица.

"Водители, будьте внимательными за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы. Призываем всех участников дорожного движения быть особенно внимательными, осторожными и при необходимости обращаться на линию 102", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 8 декабря

В среду, 8 декабря, погода разделит Украину. Если на западе и севере страны ожидаются морозы и снегопады, то на остальной территории - тепло до +10°...+ 13° и дожди, местами - ливни. В большинстве областей будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность.

Автор: Юрий Годован