По одной из версий, к краже могут быть причастны сотрудники пункта обмена валют.

На улице Московской в Киеве неизвестный совершил налет на обменник валют, отобрав у его клиента 95 тысяч долларов.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает «Страна». Отмечается, что инцидент произошел недалеко от Печерского управления полиции.

С виду все выглядело как банальный грабеж. В обменник зашел клиент, которому нужно было продать валюту - 95 тысяч долларов. Он подошел к окошку и завел разговор с кассиром, но в этот момент неизвестный выхватил у него из рук сумку и бросился бежать.

Догнать налетчика не удалось ни клиенту, ни прибывшим на вызов полицейским.

В полиции считают, что этот случай не похож на классический рывок сумки с деньгами. По одной из версий, к краже могут быть причастны сотрудники пункта обмена валют, которые наверняка знали о том, что планируется крупная валютная операция. Ведь такие крупные суммы как правило не держат в небольших обменниках без необходимости.

Не исключается, что кто-то из сотрудников обменника подговорил товарищей инсценировать ограбление чтобы завладеть деньгами.

Эта версия сейчас проверяется оперативным путем. По данным источников, преступление расследуют не по ст.186 УК Украины (грабеж), а по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Дмитрий Захаров