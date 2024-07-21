Предварительно, один из тросов, которые переправляют людей, оборвался и человек упал в воду.

Возле Паркового ("пешеходного") моста в Киеве оборвался трос через Днепр, водолазы ищут человека. Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Павел Петров.

"Предварительно, человек сорвался в воду. Сейчас работает водолазно-спасательное отделение от ГСЧС Украины", - сказал он.

На уточнение, идет ли речь об обрыве троса на аттракционе, Петров отметил, что речь идет о "тросе через дорогу".

"Там есть два троса, где переправляют людей. Предварительно, там один из тросов оборвался и человек упал в воду", - пояснил спикер.

Впоследствии в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации сообщили, что спасатели ищут девушку, упавшую в Днепр из-за обрыва троса аттракциона.

"Продолжается спасательно-поисковая операция, к которой привлечены специальная техника и катера с водолазами. По информации Патрульной полиции Киева, из-за аварии на аттракционе затруднено движение транспорта на Набережном шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что город обращается и потребует от стражей порядка тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.

Инциденты в Киеве

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что в Киеве мужчина прыгнул с Пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск, также известного как "стеклянный" мост.

В пресс-службе полиции Киева на вопрос УНИАН относительно прыжка со "стеклянного" моста подтвердили факт гибели человека. В полиции отметили, что речь идет о 30-летнем мужчине, и что все обстоятельства происшествия выясняются.

В июне в Киеве во время движения загорелась маршрутка. Несмотря на старания пожарных, машина полностью выгорела.

Кроме того, в метро столицы участились падения пассажиров на пути. После нескольких таких случаев на сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция об установке защитных экранов.

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