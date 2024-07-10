В полиции города Киева рассказали, что сейчас известно о прыжке человека с Пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск, также известного как "стеклянный" мост.

В комментарии УНИАН в пресс-службе полиции Киева на вопрос о прыжке со "стеклянного" моста подтвердили факт гибели человека.

В полиции отметили, что речь идет о 30-летнем мужчине. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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Также в полиции отметили, что сообщение к ним об этой ситуации поступило утром сегодня, 10 июля, в 09:40.

Другие инциденты в Украине

Как сообщал УНИАН, в мае 2023 года на столичной Троещине полицейские спасли мужчину, который выпрыгнул из окна десятого этажа. Он зацепился за антенные провода и застрял на высоте 9-го этажа.

В мае 2024 года также в Деснянском районе Киева 28-летняя женщина совершила самоубийство, выпрыгнув с балкона многоэтажки, и смертельно травмировала мужчину возле подъезда.

Недавно мужчина, который пытался незаконно попасть в Польшу, спрыгнул с поезда, сломав ногу и разбив голову. Мужчину, который лежал возле железнодорожных путей в двух километрах от границы с Польшей, спасли пограничники.

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