Днем температура в столице не будет превышать +28, а ночью будет опускаться до свежих +18.

В ближайшие дни на Киевщине ожидается спокойная и преимущественно сухая погода, однако без осадков не обойдется. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики объяснили, что в ближайшие 5 суток по Киевской области погоду будет определять антициклон, который расположился северо-западнее нашей страны. Именно поэтому ожидается стабильная летняя погода без осадков.

"Только за счет формирования локальных облачных систем вследствие поступления влаги, 22 и ночью 23 июля пройдет местами кратковременный дождь с грозой", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Дневные максимумы, по данным синоптиков, не будут повышаться выше +28, а вот ночи будут свежими. Благодаря этому "можно освежить воздух в ваших домах, ведь столбики термометров не будут превышать +18", - говорят в ведомстве.

Где в Украине будут дожди - прогноз

Сегодня, 20 июля, осадки ожидаются в Крыму и Приазовье. Завтра кратковременные дожди грозы будут в большинстве западных и Винницких областях. А в понедельник, по данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются местами в северных, центральных и юго-западных областях.

На остальной территории в ближайшее время будет преобладать сухая погода.

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