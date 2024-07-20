В ближайшие дни на Киевщине ожидается спокойная и преимущественно сухая погода, однако без осадков не обойдется. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики объяснили, что в ближайшие 5 суток по Киевской области погоду будет определять антициклон, который расположился северо-западнее нашей страны. Именно поэтому ожидается стабильная летняя погода без осадков.
"Только за счет формирования локальных облачных систем вследствие поступления влаги, 22 и ночью 23 июля пройдет местами кратковременный дождь с грозой", - сообщили в Укргидрометцентре.
Дневные максимумы, по данным синоптиков, не будут повышаться выше +28, а вот ночи будут свежими. Благодаря этому "можно освежить воздух в ваших домах, ведь столбики термометров не будут превышать +18", - говорят в ведомстве.
Где в Украине будут дожди - прогноз
Сегодня, 20 июля, осадки ожидаются в Крыму и Приазовье. Завтра кратковременные дожди грозы будут в большинстве западных и Винницких областях. А в понедельник, по данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются местами в северных, центральных и юго-западных областях.
На остальной территории в ближайшее время будет преобладать сухая погода.