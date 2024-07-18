Отмечается, что в июне произошло три инцидента с пассажирами, один из которых закончился трагедией.

В метро Киева участились падения пассажиров на колеи. После нескольких таких случаев на сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция об установке защитных экранов.

Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако в комментарии РБК-Украина сообщил, что в киевском метро разрабатывают дополнительные меры, чтобы избежать подобных трагических инцидентов.

Что планируют сделать:

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усилят информирование о правилах поведения пассажиров на платформе;

установят дополнительные предупреждающие знаки по осторожности при ожидании поезда на полу платформ отдельных станций, перед ограничительной линией;

усилят визуальный контроль за состоянием пассажиров на контрольно-пропускных пунктах станций.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" дополнительно прорабатывают вопросы установки защитных экранов.

Падение пассажиров под поезда метро в Киеве - последние новости

13 июня в киевском метро женщина упала под поезд на станции "Контрактовая площадь". По данным правоохранителей, женщина потеряла равновесие и упала на рельсы в то время, когда прибывал поезд. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали.

27 июня произошло падение пассажира под поезд на станции метро "Университет". В шоковом состоянии его передали врачам.

28 июня на станции "Золотые ворота" еще один пассажир попал под поезд. В этот раз женщина погибла.

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