В одной из квартир в Киеве в субботу поздно вечером неизвестным веществом отравилась семья. Плохо стало и медикам, которые приехали на вызов.
Читайте такжеЖуткая авария в Днепре: маршрутка влетела в эвакуатор, есть жертвы (фото, видео)Как сообщает "Киев оперативный", все произошло в доме 19 на улице Максима Берлинского.
Медикам поступил вызов о том, что стало плохо ребенку: у него начались судороги. Врачи приехали, но пока оказывали помощь ребенку, стало плохо и родителям - у них также начались судороги.
Тогда врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Однако пока ехала подмога, судороги начались уже и у самих врачей.
"Все были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в "Охматдет", двое родителей и трое членов бригады скорой помощи - в БСМП. На место вызвали милицию и ГСЧС, чтобы те выяснили, что происходит в этой квартире", - говорится в сообщении.
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