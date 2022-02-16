На вид погибшему около 30 лет.

В Печерском районе Киева возле моста Метро из реки Днепр достали обнаженное тело темнокожего парня.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

На вид парню около 30 лет.

"Было ли это самоубийство или, возможно, убийство – выяснят следователи. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии", – говорится в сообщении.

На данный момент каких-либо официальных сообщений от правоохранителей и представителей власти о произошедшем нет. Личность погибшего также пока не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, как возле Днепра у вокзала нашли обнаженное тело женщины. На теле убитой насчитали 12 ножевых ранений в районе груди, шеи и лица. "По горячим следам" задержали 29-летнего подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

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